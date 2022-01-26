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общество

Жительница Новосибирска начала падать в обмороки после COVID-19

Фото Жительница Новосибирска начала падать в обмороки после COVID-19
Фото Жительница Новосибирска начала падать в обмороки после COVID-19

Фото из паблика «МК в Новосибирске»

Переболевшие ковидом жители Новосибирска рассказали о новом последствии инфекции — обмороках, объяснить которые затрудняются даже врачи.

63-летний Виктор и 45-летняя Ольга из Новосибирска перенесли ковид в тяжёлой форме. Мужчина переболел осенью 2021 года, женщина — летом 2020-го.

Процесс восстановления у обоих был затяжным, а потом появились странные обмороки.

«Случилась беда: головокружение, рвота, всё поплыло. После этого я упал и встал только в больнице», — рассказал Сиб.фм новосибирец.

То же самое произошло с Ольгой. Женщина отметила, что за последний год теряла сознание неоднократно, но самым тяжёлым оказался обморок, который случился 31 декабря.

«Сначала почувствовала лёгкое головокружение. Затем оно начало нарастать и стало таким тяжёлым, что я сразу легла на пол, чтобы избежать падения. В процессе вызвала скорую, позвонила мужу. Это был не тот обморок, когда ты отключился, тебе поднесли нашатырь, а потом ты очнулся. Он был затяжной, и головокружение мучительное. На нашатырь я не реагировала», — описала женщина своё состояние в тот момент.

По словам новосибирцев, медики определить причину такой потери сознания затрудняются и перенаправляют к коллегам.

Врачи, с которыми поговорил Сиб.фм, тоже не сошлись во мнениях. Завотделением неврологии и реабилитации сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Игорь Пономарёв считает, что Виктор, Ольга и все, кто столкнулся с обмороками, должны показаться терапевту.

Невролог, отоневролог и рефлексотерапевт Вера Поддубнякова из центра семейной медицины «Здравица» уверена, что данную проблему должен рассматривать специалист её профиля.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
коронавирус
инфекция
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