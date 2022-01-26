"Попробовать родить что-то получше": профессор кафедры дизайна дал совет разработчикам логотипа Новосибирска как новогодней столицы России

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Известный дизайнер и художник Олег Семёнов объяснил, почему логотип Новосибирска как новогодней столицы России столкнулся с большой критикой.

Представленные логотип и айдентика проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России» отличаются «набором банальностей» и «слабограмотностью». В чём была ошибка дизайнеров агентства «Мелехов и Филюрин» и можно ли исправить работу, Сиб.фм рассказал председатель Новосибирского регионального отделения «Союза дизайнеров России», профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств НГПУ Олег Семёнов.

По его словам, в проекте он заметил несколько профессиональных ошибок. Во-первых, форма снежинки, которая изображена в виде восьмиугольника. Профессор объяснил, что математическая модель снежинки – это правильный шестиугольник.





«Есть известный дизайнер Милтон Глейзер, он не единожды говорил о достаточности и необходимости. Так, не нужно считать потребителя идиотом: если ты рисуешь яблоко, то не надо подписывать, что это «яблоко». Нужно либо его изобразить, либо написать «яблоко». В случае же с восьмиконечной конструкцией – она не может нами, простыми людьми, идентифицироваться как снежинка. Здесь, напротив, нужно было сделать подпись», – объяснил Олег Семёнов.

Также эксперт обращает внимание на слишком яркие цвета на логотипе. Профессор объяснил, что дизайнеры использовали практически одинаковую тональность цветов. Поэтому многим смотреть на работу может быть дискомфортно.

Ещё одна ошибка авторов, по мнению Семёнова, излишнее расстояние между самыми большими и самыми маленькими элементами.

«Я понимаю, что время жизни этого продукта – ровно один месяц: с середины декабря этого года до середины января 2023 года. После он будет выброшен в помойку, и никто о нём не вспомнит, за исключением того, что он на сайте кейсом будет болтаться. Понимаете, они [дизайнеры] сказали, что решили сделать что-то новое. Но оно этим не является, такого рода стилёк, он так себе. Если мы откроем интернет, то найдём миллиард таких вещей», – отмечает Олег Семёнов.

Однако профессор уточняет, что не знает технических задач, которые ставили перед дизайнерами, а также была ли она действительно согласована.

«Я прекрасно понимаю дизайнеров, думаю, они были к этому готовы. Как только ты делаешь любую публичную работу – надо осознавать, что кто-то уже стоит с лопатой и сейчас будет накидывать критику. Сам проходил такие моменты. Мне кажется, что в этом случае [с логотипом] с некоторыми вещами можно сесть и работать дальше, попробовать родить что-то получше», – считает профессор.

Напомним, ранее Сиб.фм удалось связаться с брендинговом агентством «Мелехов и Филюрин». Разработчики проекта заявили, что гордятся своей работой.