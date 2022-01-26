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Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске завершат при поддержке федерального бюджета

Фото Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске завершат при поддержке федерального бюджета
Фото Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске завершат при поддержке федерального бюджета

Фото Густаво Зырянова

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будет выполняться за счёт поддержки федерального бюджета, заявил мэр Анатолий Локоть.

На капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске потребуются средства из федерального бюджета, заявил мэр Анатолий Локоть.

«В прошлом году мы дорожное покрытие отремонтировали, но капитального ремонта требует и сам мост. Цифры сегодня по проектно-сметной документации — более 2 миллиардов, мы будем делать ремонт за счёт поддержки федерального бюджета, к этому надо быть готовыми», — сказал он.

Движение транспорта по мосту на время проведения работ останавливаться не будет, подчеркнул глава Новосибирска.

Напомним, недавно Сиб.фм писал о том, что стоимость капремонта Октябрьского моста увеличилась на 68 %, до 2,7 млрд рублей. В мэрии уточняли, что сумма является приблизительной. Точная цифра будет известна после окончания проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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