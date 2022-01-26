«Точка роста»: перспективы в сфере образования обсудят эксперты в прямом эфире на Сиб.фм

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26 января в офисе медиахолдинга «Сиб.фм» пройдёт круглый стол, посвящённый положению дел и перспективам развития в области образования «Профессии будущего: куда пойти учиться в 2022 году».

Основными темами для обсуждения станут:

1. ЕГЭ: с какими проблемами сталкиваются частные и государственные образовательные учреждения и какие нововведения ждут выпускников в 2022 году.

2. Какие сложности возникают при поступлении. Куда идут учиться выпускники, тенденции 2021 года и прогноз на 2022. Нужно ли высшее образование.

3. Профессии будущего: какие специалисты нужны и каких готовят в Новосибирске.

4. Профориентация: как помочь ребёнку определиться с профессией, почему она важна в условиях рыночных отношений и какие «подводные камни» есть в системе.

5. Сколько выпускников работают по выбранной ими специальности, почему люди меняют профессию и как правильно выбрать дополнительное образование.

6. Как образовательные учреждения помогают трудоустроиться, есть ли оплачиваемая практика для дипломированных специалистов. Имеет ли значение диплом от государственного вуза или коммерческого. Как работодатели реагируют на работающих студентов и как образовательные учреждения помогают таким студентам.

7. Почему люди стали больше обращаться к частным школам за образованием и повышением квалификации или изучением новой специальности.

8. Маткапитал: как использовать на образование и можно ли его применить в частных ОУ. Сколько семей воспользовались этой возможностью в РФ и в НСО. Какие ещё меры поддержки от государства существуют и планируются в 2022 году.

9. Дистанционное обучение: как в пандемию проводят лекции преподаватели, как это повлияло на успеваемость и на восприятие знаний.

10. Роль цифрового контента в системе образования.

11. Формы современного образования: очная, заочная, вечернее, дистанционное. Плюсы и минусы, какие ещё существуют.

12. В Новосибирске сосредоточено более 50 вузов (52: 13 университетов, 16 институтов, 9 академий, 14 филиалов вузов других российских городов), 54 ссуза, множество ЦПК и различные коммерческие учебные заведения. В связи с этим наблюдается миграция в столицу Сибири из других регионов и стран. Сколько таких студентов поступили в 2021 году и ожидания на 2022. С какими трудностями им приходится столкнуться и как на это реагирует государство и бизнес.

13. Какие новинки ждать в системе образования в 2022 году.

14. Как решают вопрос буллинга в государственных и частных образовательных учреждениях. Как наказывают агрессивных учеников.

Участниками круглого стола станут:

Александр Климов, декан факультета «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», кандидат технических наук, СГУПС;

Олег Фёдоров, директор Сибирского института управления филиала РАНХИГС;

Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа;

Вера Маневич, HR-директор компании «Зарплата.ру»;

Модератор встречи Сергей Дьячков.

Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна здесь.