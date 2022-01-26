В Новосибирске мужчины устроили ночную стрельбу в квартире

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

26 января в Новосибирске полицейские и росгвардейцы задержали мужчин, устроивших ночную стрельбу в квартире.

Ночью 26 января в отделение полиции поступила жалоба о стрельбе в квартире в Ленинском районе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире двух мужчин, «оружие», неизвестный порошок и ножи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Горский микрорайон. После вызова на место выехала следственно-оперативная группа полиции, руководство МВД и сотрудники Росгвардии.

Правоохранители оцепили дворовую территорию и установили квартиры, в которой слышали взрывы. Руководство МВД провело переговоры со стрелявшими, и они добровольно открыли дверь. Внутри находились двое мужчин, которых тут же арестовали. Сообщается, что они находили в состоянии наркотического опьянения. Никто не пострадал.

«Правоохранители обнаружили в квартире 7 предметов, конструктивно схожих с оружием, 3 пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу», – сообщили в МВД.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Позднее будет принято процессуальное решение в отношении задержанных.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили мужчину, который напал на 16-летнюю школьницу и украл у неё телефон. Его отправили в колонию строгого режима на несколько лет.