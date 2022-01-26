В Новосибирске осуждён мужчина за нападение на 16-летнюю школьницу

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В Новосибирске суд приговорил грабителя к колонии строгого режима за нападение на школьницу.

В Новосибирске вынесен приговор мужчине, который напал на 16-летнюю девушку-подростка рядом со школой в Дзержинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

«В вечернее время 28 марта 2021 года подсудимый, находясь на территории школы в Дзержинском районе города Новосибирска, совершил разбойное нападение на 16-летнюю потерпевшую, похитив у неё мобильный телефон стоимостью 6 000 рублей. После содеянного фигурант по делу скрылся с места совершения преступления. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы», – рассказали в СК.

Следователи вместе с полицейскими смогли установить личность нападавшего – им оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Его удалось задержать и заключить под стражу на время расследования.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца в колонии строгого режима, а также в течение 10 месяцев запретил ездить на автомобиле.

Напомним, в Новосибирске следователи завершили расследование в отношении начальника стройучастка из-за гибели рабочего.