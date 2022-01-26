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В Новосибирске 3-летняя девочка скончалась от COVID-19

Фото В Новосибирске 3-летняя девочка скончалась от COVID-19
Фото В Новосибирске 3-летняя девочка скончалась от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске смерть от коронавируса подтвердили у 3-летней девочки.

В Новосибирске на утро 26 января смерть от коронавируса подтвердили ещё у 15 пациентов, среди них – 3-летняя девочка. Кроме того, умерли четыре мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 72 лет и 80 лет, а также десять женщин в возрасте 62 лет, 66 лет, 67 лет, 71 года, 74 лет, 83 лет, 84 лет, 89 лет, двум было по 70 лет. Всего умерших от COVID-19 в регионе – 4 568 человек.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили ещё у 315 человек. Всего случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии – 101 413, среди них 11 612 – у детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Полностью поправились ещё 349 пациентов. Всего выздоровевших – 73 165 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 346 пациентов, в том числе 91 ребёнок. В отделениях реанимации находятся 256 человек. На ИВЛ – 45 пациентов», – сообщили в оперативном штабе.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 3 502 404.

Число обращений с симптомами ОРВИ за сутки: 10 972.

Отметим, что в Новосибирске самой молодой жертвой коронавируса стала новорождённая девочка в ноябре 2021 года.

Напомним, что в Новосибирской области прогнозируют начало пятой волны коронавируса из-за «омикрон»-штамма. В феврале ожидается резкий всплеск заболеваемости.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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