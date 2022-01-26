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общество

В Новосибирске продают известный банный комплекс за 14 млн рублей

Фото В Новосибирске продают известный банный комплекс за 14 млн рублей
Фото В Новосибирске продают известный банный комплекс за 14 млн рублей

Фото 2ГИС

В Новосибирске выставили на продажу земельный участок с банным комплексом «Чернышевский».

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на продажу участок на Чернышевском спуске. По данным открытых источников, здесь находится известный банный комплекс. Уведомление о продаже опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

В документе от 24 января 2022 года указано, что на продажу выставлен земельный участок с нежилым зданием по адресу Новосибирск, спуск Чернышевский, 16. По данным сайта 2ГИС, по этому адресу находится популярный банный комплекс «Чернышевский».

В постановлении мэрии также отмечается, что двухэтажная постройка имеет подземный этаж. Общая площадь объекта составляет 544 квадратных метра. Отдельно постройка оценивается в 6,1 млн рублей.

Вместе с тем выставлен на продажу земельный участок площадью в 2 758 квадратных метров за 8,2 млн рублей. Общая стоимость земли и здания составляет 14,3 млн рублей.

Разрешённый вид использования данной земли – магазины, площадью до 5 тысяч квадратных метров, объекты для временного проживания и гостиницы.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу шубу из рыси, которая стоит как квартира-студия, – 2 млн рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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