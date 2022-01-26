В Новосибирске продают известный банный комплекс за 14 млн рублей

Фото 2ГИС
В Новосибирске выставили на продажу земельный участок с банным комплексом «Чернышевский».
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на продажу участок на Чернышевском спуске. По данным открытых источников, здесь находится известный банный комплекс. Уведомление о продаже опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
В документе от 24 января 2022 года указано, что на продажу выставлен земельный участок с нежилым зданием по адресу Новосибирск, спуск Чернышевский, 16. По данным сайта 2ГИС, по этому адресу находится популярный банный комплекс «Чернышевский».
В постановлении мэрии также отмечается, что двухэтажная постройка имеет подземный этаж. Общая площадь объекта составляет 544 квадратных метра. Отдельно постройка оценивается в 6,1 млн рублей.
Вместе с тем выставлен на продажу земельный участок площадью в 2 758 квадратных метров за 8,2 млн рублей. Общая стоимость земли и здания составляет 14,3 млн рублей.
Разрешённый вид использования данной земли – магазины, площадью до 5 тысяч квадратных метров, объекты для временного проживания и гостиницы.
Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу шубу из рыси, которая стоит как квартира-студия, – 2 млн рублей.
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