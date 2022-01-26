Девушку без сознания эвакуировали со льда Оби в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Девушка без сознания была найдена на льду в районе улицы Добролюбова в Новосибирске вечером 25 января, сообщили в МАСС.

Во вторник, 25 января, за речным вокзалом в Новосибирске случайный прохожий заметил лежащую на льду девушку. Она находилась на замёрзшей поверхности Оби в районе улицы Добролюбова и была без сознания.

Прибывшие на место спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) погрузили девушку на носилки, эвакуировали со льда на берег и передали бригаде скорой помощи.

Новых данных о её состоянии нет. Как и почему девушка оказалась на льду, неизвестно.

Напомним, ранее спасатели МАСС в Новосибирске прибыли на помощь мужчине, который застрял в сугробе во время выгула собаки. Инцидент также произошёл в Октябрьском районе. Оказалось, что владелец питомца был пьян.