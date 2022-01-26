В Новосибирске завели уголовное дело на директора Института лазерной физики СО РАН

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В Новосибирске возбуждено уже второе уголовное дело в отношении главы ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева.

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По данным источника «Континент Сибирь», его подозревают в незаконной выплате денег научному руководителю института Сергею Багаеву.

Сообщается, что Алексей Тайченачев подписал приказ об установлении надбавки к заработной плате Сергея Багаева в размере 75 % от оклада сотрудника. Дополнительные выплаты, предположительно, были установлены за работу с государственной тайной, хотя его не допускали к таким данным по должности.

В период с января по декабрь 2021 года Багаеву выплатили надбавку в размере более 400 тысяч рублей.

На данный момент расследование дела продолжается. По данным источников издания, в дальнейшем могут выявить новые эпизоды преступных действий.

Отметим, что о возбуждении дела в отношении Алексея Тайченачева стало известно в октябре 2021 года. По версии следствия, руководитель заключил ложный договор на выполнение работы с ассоциацией «Сибирский лазерный центр», гендиректор которой – Сергей Багаев. Ответственными за выполнение работ были сами сотрудники института. Общий ущерб учреждения оценивается в 2 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске директору крупной компании суд назначил штраф в 900 тысяч рублей за попытку коммерческого подкупа.