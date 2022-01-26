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В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей

Фото В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
Фото В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей

Фото N1.ru

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже почти 100-летнего здания рядом с площадью Ленина.

В Новосибирске на продажу выставили часть одноэтажного кирпичного особняка почти за 25 млн рублей. В стоимость входит 44 квадратных метра здания и участок в 4 сотки. Объявление опубликовали на сайте N1.ru.

Старый особняк был построен в 1925 году, то есть 97 лет назад. В объявлении продавец указал, что здание находится в 400 метрах от станции метро «Площадь Ленина», но при этом скрыто от дорожного шума. Кроме того, строение является городским памятником архитектуры.

Как рассказывают краеведы, выставленный на продажу особняк в Новосибирске известен как «дом Спириной». Дело в том, что в 90-х годах в нём располагалось Сибирское Рериховское общество, которое основала Наталья Спирина.

По данным сервиса 2ГИС, в данном объекте не находится коммерческих организаций, а износ дома составляет порядка 60%.

Напомним, ранее новосибирцев удивило объявление на «Авито» – на сайте выставили на продажу шубу из рыси, которая стоит как квартира в новостройке или маленькая студия, – 2 млн рублей. Как утверждает продавец, шуба полностью новая и сделана из цельных меховых пластин.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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