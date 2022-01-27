82-летнего пенсионера осудили за смертельное ДТП с гибелью 14-летнего подростка на мопеде под Новосибирском

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В Новосибирском районном суде огласили приговор 82-летнему пенсионеру, который врезался в мопед с двумя подростками.

В суде прозвучал обвинительный приговор для пожилого автомобилиста, которого признали виновным в столкновении с мопедом.

Инцидент произошёл вечером 25 июля 2018 года на улице Сиреневой в посёлке Голубой Залив. Пенсионер, управляя автомобилем Toyota Corona в тёмное время суток, допустил столкновение с мопедом, на котором ехали два подростка – 14-и и 16-и лет. Первый был госпитализирован с различными травмами, второй погиб в машине скорой помощи по пути в больницу. Известно, что мопедом управлял выживший подросток, но прав на управление транспортным средством у него не было.

В результате в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Рассмотрев обстоятельства аварии, суд приговорил пожилого новосибирца к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда и взыскал с обвиняемого 800 000 рублей», — сообщили в Новосибирском районном суде.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, 15 января в Новосибирске водитель джипа погиб после наезда на сугроб.