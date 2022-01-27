«Это просто атас!»: родители школьников в Новосибирске оказались не готовы к всеобщему карантину с 31 января

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С 31 января в школах Новосибирска вводится всеобщий карантин. Дети счастливы, что сидеть за партами не придётся, а родители морально готовятся объяснять новые темы вместо учителей и думают, как организовать быт, чтобы ребёнок не оставался без обеда.

27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с 31 января в школах Новосибирска вводится «всеобщий карантин».

Как долго он продлится, точно пока не ясно. Известно, что младшие классы с большой вероятностью уйдут на двухнедельные каникулы, а средние и старшие (не считая 11-х) будут на 7-14 дней переведены на дистант.

Многие родители не понимают, для чего нужны такие меры, и выступают против нововведений. В частности, мама третьеклассницы Ирина.

«У нас пока не объявили карантин, но лично я против. Вакцинация от гриппа была, меры профилактики соблюдались, мероприятия по оздоровлению и укреплению организма проводятся, с признаками ОРВИ в классы детей не допускают. Всегда дети болели, каждый в своей степени», — отметила женщина в комментарии Сиб.фм.

Ещё одна причина, по которой мама школьницы не поддерживает внеплановый отдых, — учебная программа, которую никто не пересматривает. Детям будет сложно успеть освоить материал, ведь объёмы не уменьшатся. Отдых сильно выбьет их из образовательного процесса, сетует Ирина.

Решительно против каникул настроена и мама ещё одной третьеклассницы, Александра. Из-за отмены школы ребёнок будет целыми днями сидеть дома и страдать, предоставленный самому себе, говорит женщина.

«Так хоть в школе она общалась с ценными для себя взрослыми, а с понедельника будет чувствовать себя совсем одинокой. Для нас это плохой вариант. Для работающих родителей это просто атас! Мы не можем перевезти к себе бабушек, потому что все в группе риска. Привет, гаджеты и вечерние слёзы детей!» — воскликнула она.

Женщина призналась, что её удивляет, почему в министерстве образования после массового перевода учащихся на дистант в 2020 году до сих пор не позаботились о платформе, которая позволяла бы в подобных ситуациях продолжать обучение, причём качественно, и не научили педагогов вести уроки удалённо.

«В итоге теперь мы вернёмся к тому же 2020 году. В первом классе дистант был просто адом, дети смотрели плохо снятые ролики на YouTube от чужих учителей и скучали по своей учительнице. А у нас ребёнок признаёт только своего учителя: когда мы пытались объяснять новые темы, она ревела и кричала, что право учить её есть только у Светланы Леонидовны», — рассказала Александра.

Расстроила новость о карантине и ещё одну новосибирскую маму. Ольга с ужасом вспомнила, как в первую волну COVID-19 заменяла своему сыну четверокласснику учителей едва ли не по всем предметам.

«Учителя тогда просто отрывались, чтобы не отстать от программы, и задавали просто неимоверное количество заданий. Вспоминая то время, могу сказать, что это было не дистанционное обучение, а самообучение», — констатировала сибирячка.

Объяснять материал ребёнку снова женщина категорически не готова.

Стоит отметить, что некоторые родители восприняли новость от губернатора спокойно. Например, Екатерина сообщила, что даже рада каникулам: когда ребёнок дома, он в любом случае не останется голодным, в школе такое случалось.

К тому же дополнительно контролировать питание будет бабушка, которую после объявления о карантине уже попросили на время переехать для помощи.

Мама двоих школьников (первоклассника и четвероклассницы) Елена тоже поддержала карантин. Женщина призналась, что боится отпускать детей в школу после того, как один ребёнок сильно переболел.

«Проблем с обучением нет, учатся самостоятельно — так привыкли. С ними никто никогда не сидел, так что этот формат нас не пугает. Дети очень обрадовались», — подытожила женщина.

Напомним, по словам губернатора, всеобщий карантин вводится с целью остановить распространение коронавируса среди учащихся. В пятую волну дети стали чаще заболевать COVID-19, отметил Травников.