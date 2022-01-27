Губернатор Травников назвал особенности пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что пятая волна пандемии коронавируса имеет ряд отличий от предыдущих. Все пять особенностей губернатор перечислил на пресс-конференции в правительстве.

Можно констатировать, что пятая волна пандемии COVID-19 в Новосибирской области стартовала и имеет ряд особенностей, заявил 27 января на встрече с журналистами губернатор Андрей Травников.

«Несмотря на большие объёмы секвенирования, «омикрон»-штамм быстро распространяется по Сибири. Судя по клинической картине, циркулирует и в Новосибирской области», — отметил он.

Также в регионе распространяется вариант «дельта» и заболевают всё больше детей, продолжил глава области.

«Кроме того, пятая волна, назовём её «омикронная», движется намного быстрее. Темпы прироста почти такие же, как в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах центральной части России», — подытожил Травников.

Напомним, что 26 января оперативный штаб сообщил, что за сутки в Новосибирской области было выявлено более 300 новых случаев заражения коронавирусом. Также стало известно, что с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончалась трёхлетняя девочка.