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Когда начнётся Олимпиада-2022: даты проведения и расписание соревнований в Пекине

Фото Когда начнётся Олимпиада-2022: даты проведения и расписание соревнований в Пекине
Фото Когда начнётся Олимпиада-2022: даты проведения и расписание соревнований в Пекине

Фото Сиб.фм

4 февраля 2022 года в Пекине открываются XXIV Олимпийские зимние игры. Спортсмены из 92 стран разыграют 109 комплектов медалей. ТВ-трансляции из Китая покажут федеральные каналы: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Расписание соревнований в самых любимых россиянами видах спорта узнал Сиб.фм.

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт в пятницу, 4 февраля, а церемония закрытия – в воскресенье, 20 февраля. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА. Трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиад делят между собой по очереди два главных телеканала России. Открытие Игр транслирует Первый канал, а закрытие 20 февраля покажут на «России-1».

Соревнования в 15 видах спорта будут транслировать телеканалы: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ» и тематические каналы: «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Игра».

Когда начинаются соревнования в самых популярных в России видах спорта

Хоккей с шайбой. Турнир начнётся ещё до открытия Олимпиады – 3 февраля 2022 года, а финальный матч пройдёт 20 февраля до церемонии закрытия.

Фигурное катание. Соревнования фигуристов проводятся с 4 по 19 февраля, за исключением четырёх дней. Чемпионы в отдельных видах катания определятся 7, 10, 14, 17, 19 числа.

Биатлон. Гонки стреляющих лыжников пройдут с 5 по 19 февраля, за исключением 5, 9, 10, 14, 17 числа.

Фото Когда начнётся Олимпиада-2022: даты проведения и расписание соревнований в Пекине 2

Подробное расписание и календарь Олимпийских игр – 2022 опубликованы на сайте olympteka.ru.

Три новосибирских спортсмена – Мария Васильцова (сноуборд), Даниил Серохвостов (биатлон) и Михаил Мордасов (бобслей) – вошли в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине, хотя кандидатов на Олимпиаду от Новосибирска было 11.

Фото Когда начнётся Олимпиада-2022: даты проведения и расписание соревнований в Пекине 3
Среди биатлонистов, кроме Серохвостова, на Игры могли поехать Лейсан Бикташева, Евгения Буртасова и Анна Никулина. Среди сноубордистов – Ксения Качалова и Даниил Дильман. В дисциплине бобслей, кроме Мордасова, на поездку претендовал Денис Коротков. Также отправиться в Пекин могли представители лыжных гонок – Екатерина Мегедь и Андрей Собакарёв.

Почему из 11 новосибирских кандидатов в сборную на Олимпиаду едут всего трое, журналистам Сиб.фм объяснили в пресс-службе министерства спорта Новосибирской области.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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