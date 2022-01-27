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Молодая кассирша украла из банка 26 млн рублей ради увеличения груди

Фото Молодая кассирша украла из банка 26 млн рублей ради увеличения груди
Фото Молодая кассирша украла из банка 26 млн рублей ради увеличения груди

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Девушке грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 26 млн рублей из кассы банка.

23-летняя сотрудница банка в Нижнем Новгороде украла из кассы 26 млн рублей. Деньги она потратила на спортивные ставки, новый iPhone и грудь. Об этом сообщили на информационном портале «Открытый Нижний» со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».

Известно, что девушка работала в местном банке. Примерно с ноября 2020 года она постепенно начала уносить деньги из кассы, однако недостачу долгое время не замечали. Таким способом молодая мошенница смогла «накопить» 26 млн рублей.

С «заработком» девушка расставалась легко: тратила деньги на спортивные ставки, развлечения, новый iPhone и даже увеличила грудь. На оставшиеся средства мошенница хотела уехать из страны.

Однако планы «миллионерши» пошли крахом – когда она перестала выходить на работу, коллеги заподозрили что-то неладное. Тогда сотрудники службы безопасности решили проверить отчётность и заметили нехватку очень большой суммы.

Девушку вскоре задержали, она полностью призналась в преступлении. В отношении «миллионерши» возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске прошло судебное заседание над «агентом Кэт», которая украла золотых украшений почти на 4 млн рублей. Девушку приговорили к реальному сроку по делу о хищении ювелирных изделий.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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