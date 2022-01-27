Молодая кассирша украла из банка 26 млн рублей ради увеличения груди

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Девушке грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 26 млн рублей из кассы банка.

23-летняя сотрудница банка в Нижнем Новгороде украла из кассы 26 млн рублей. Деньги она потратила на спортивные ставки, новый iPhone и грудь. Об этом сообщили на информационном портале «Открытый Нижний» со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».

Известно, что девушка работала в местном банке. Примерно с ноября 2020 года она постепенно начала уносить деньги из кассы, однако недостачу долгое время не замечали. Таким способом молодая мошенница смогла «накопить» 26 млн рублей.

С «заработком» девушка расставалась легко: тратила деньги на спортивные ставки, развлечения, новый iPhone и даже увеличила грудь. На оставшиеся средства мошенница хотела уехать из страны.

Однако планы «миллионерши» пошли крахом – когда она перестала выходить на работу, коллеги заподозрили что-то неладное. Тогда сотрудники службы безопасности решили проверить отчётность и заметили нехватку очень большой суммы.

Девушку вскоре задержали, она полностью призналась в преступлении. В отношении «миллионерши» возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске прошло судебное заседание над «агентом Кэт», которая украла золотых украшений почти на 4 млн рублей. Девушку приговорили к реальному сроку по делу о хищении ювелирных изделий.