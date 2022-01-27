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общество

Новосибирские учёные выявили штамм «омикрон» в 88 % ковид-положительных тестов

Фото Новосибирские учёные выявили штамм «омикрон» в 88 % ковид-положительных тестов
Фото Новосибирские учёные выявили штамм «омикрон» в 88 % ковид-положительных тестов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Почти в 90 % положительных тестов на коронавирус учёные из Новосибирска обнаружили штамм «омикрон» – они проверили анализы, взятые в период с 11 по 22 января 2022 года.

В Новосибирске «омикрон» быстро вытесняет предшествующие штаммы коронавируса. Как пишет «Наука в Сибири», такой вывод сделали учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. При проверке новой тест-системы на «омикрон» они обнаружили, что новый штамм коронавируса активно распространяется на территории области.

«Возможной причиной ускоренного распространения «омикрона» на территории региона могли стать продолжительные новогодние каникулы, способствовавшие активному перемещению и контактам населения. Менее чем за две недели новый штамм коронавируса стал доминирующим вариантом как минимум в Новосибирской агломерации», – сообщил завлабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максим Филипенко.

Научный коллектив создал тест-систему мониторинга «омикрон»-штамма вируса SARS-CoV-2. В основу легла зарегистрированная диагностическая система ООО «СЛТ», но к ней добавили канал детекции для определения пяти мутаций COVID-19.

После того как было получено одобрение этического комитета и учёного совета, учёные начали испытания тест-системы. Коронавирус проверяли у жителей Новосибирска, Кольцово, Искитима и Бердска. Это были пациенты, которые обращались к медикам с симптомами ОРВИ, температурой менее 38 градусов, кашлем, насморком и головной болью.

«Распределение по времени всех собранных 187 ковид-положительных клинических образцов выглядело следующим образом. Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, 20 – на отрезок с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года и 101 образец получен между 11 и 22 января 2022 года. «Омикрон»-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, обнаружен в 20 процентах (4 из 20) образцов второй группы и достиг 88 процентов встречаемости менее чем за две недели января 2022 года», – следует из результатов испытаний.

По мнению учёных, «омикрон» быстро вытеснит «дельта»-вариант, как это произошло в ЮАР. Кроме того, частота встречаемости этого штамма в Москве и Санкт-Петербурге приближается к 100 %.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников официально заявил о начале пятой волны коронавируса в Новосибирской области.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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