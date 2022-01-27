Новосибирский инфекционист Поздняков заявил, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для привитых

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Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков заявил, что омикрон-штамм COVID стал обычным ОРВИ для вакцинированных.

Врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков рассказал СМИ, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для вакцинированных. Для тех, кто не привился, новый штамм коронавируса по-прежнему представляет опасность.

У вакцинированных от коронавируса людей «омикрон» протекает без последствий и осложнений, как обычная респираторно-вирусная инфекция. Кроме того, «омикрон» похож на ОРВИ и по клинической картине и совокупности симптомов. А вот у людей, которые не привились от COVID, течение болезни может оказаться тяжелым – вплоть до летального исхода. Учитывая высокую заразность нового штамма, для этой категории россиян «омикрон» по-прежнему представляет большую опасность.

Наиболее опасен новый штамм коронавируса для пожилых людей, пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и детей, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский инфекционист Поздняков рассказал об осложнениях у детей после «омикрона».