Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский инфекционист Поздняков заявил, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для привитых

Фото Новосибирский инфекционист Поздняков заявил, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для привитых
Фото Новосибирский инфекционист Поздняков заявил, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для привитых

Pixabay.com

Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков заявил, что омикрон-штамм COVID стал обычным ОРВИ для вакцинированных.

Врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков рассказал СМИ, что «омикрон» стал обычным ОРВИ для вакцинированных. Для тех, кто не привился, новый штамм коронавируса по-прежнему представляет опасность.

У вакцинированных от коронавируса людей «омикрон» протекает без последствий и осложнений, как обычная респираторно-вирусная инфекция. Кроме того, «омикрон» похож на ОРВИ и по клинической картине и совокупности симптомов. А вот у людей, которые не привились от COVID, течение болезни может оказаться тяжелым – вплоть до летального исхода. Учитывая высокую заразность нового штамма, для этой категории россиян «омикрон» по-прежнему представляет большую опасность.

Наиболее опасен новый штамм коронавируса для пожилых людей, пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и детей, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский инфекционист Поздняков рассказал об осложнениях у детей после «омикрона».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21811
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10223
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9985
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8277
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7071
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6998
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6214
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан