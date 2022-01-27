Опубликован прогноз магнитных бурь в феврале 2022 года – график неблагоприятных дней для гипертоников

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Самые жестокие магнитные бури в феврале 2022 года ожидаются 4 и 11 числа. Метеозависимым людям остаётся только посочувствовать: магнитные бури сопровождаются сильными головными болями и перепадами кровяного давления. График неблагоприятных дней в феврале узнал Сиб.фм.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН в 27-дневном прогнозе предсказывает две магнитные бури: 4 и 11 февраля. Причём 10 и 12 февраля магнитосфера останется возбуждённой. Неудачно, что на 4 февраля выпадает церемония открытия зимней Олимпиады – 2022 в Пекине.

По другим данным, в феврале 2022 года ожидается 5 периодов магнитных бурь, сообщает «МК в Новосибирске». 4 и 5 февраля ожидается мощная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. 10, 12–15, 22 и 27 февраля – неблагоприятные дни.

Главная рекомендация метеозависимым людям при приближении магнитных бурь – это профилактика и снижение нагрузок. Врачи рекомендуют принимать успокоительные: пустырник, валерьяну, травяные чаи, препараты магния. В крайнем случае – лёгкие лекарственные препараты.

Напомним, меры профилактики для метеозависимых перед неблагоприятными днями ранее публиковал Сиб.фм.