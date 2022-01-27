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Бездомная собака вмёрзла в снег под Новосибирском

Фото Бездомная собака вмёрзла в снег под Новосибирском
Фото Бездомная собака вмёрзла в снег под Новосибирском

Фото Instagram osirotevshii

В Новосибирской области волонтёры обнаружили вмёрзшую в снег собаку, сейчас ей собирают деньги на операцию.

В городе Черепаново Новосибирской области волонтёры обнаружили собаку, которая вмёрзла в снег и пролежала в мерзлоте больше суток. Сейчас ветеринары пытаются выяснить, есть ли шанс спасти животное. Об этой жуткой истории стало известно через Instagram-аккаунт волонтёров osirotevshii.

Известно, что пёс пролежал больше суток на улице и буквально вмёрз в снег. Всё это время никто не откликнулся ему помочь. Только позднее неравнодушные прохожие буквально «отковыряли» собаку и отвезли в местную ветклинику. Теперь волонтёры открыли сборы на спасение животного.

«Взяли кровь, провели осмотр, убрали колтуны, уже сходили на приём к неврологу, шансы небольшие, но они есть. И вновь нам нужно сделать МРТ, чтобы выяснить, осталось ли хоть 8-10 процентов спинного мозга, то есть шанс на операцию. Да, она тяжёлая, да, восстановление будет долгим и тоже риски свои, но жизнь одна!» – рассказали волонтёры.

По их словам, если есть хотя бы один шанс спасти собаку, им нужно воспользоваться. Для тех, кто хочет помочь животному, прикрепляем ссылку на Instagram волонтёров.

Отметим, что за последнюю неделю произошло несколько шокирующих историй с собаками. Так, в микрорайоне Родники в Новосибирске женщина обнаружила выброшенных на мороз щенков – все погибли, за исключением одной девочки. Прямо сейчас ветеринары пытаются сохранить ей жизнь. Один из волонтёров рассказал Сиб.фм, что у собаки зафиксировали отёк мозга, если она выживет, то может получить небольшие отклонения.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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