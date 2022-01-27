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общество

«Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России

Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России
Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России

Фото: pixabay.com

Экстрасенс и мистик Алёна Орлова дала предсказание о том, что в будущем Россию ждёт кризис продовольствия.

Ясновидящая прогнозирует ухудшение материального благосостояния граждан России, всеобщей нестабильности на рынках и в материальной сфере. Однако войны не предвидится, ведь все понимают, что в ней не будет ни победителей, ни проигравших, уверена Орлова.

Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России 2

«Придётся затянуть пояса, потому что будут проблемы с валютой, может быть даже с продовольствием — возможно, что еды станет меньше на прилавках, и станет меньше изобилия. То, что у людей будет дефицит средств — это тоже совершенно очевидно», — сказала она.

Нашему государству предстоит период переосмысления духовных и философских целей. Что касается коронавируса, то он останется с человечеством, модифицируется, станет в один ряд с ротавирусом, ОРЗ и другими, заключила мистик.

Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России 3

Другой ясновидящий Зираддин Рзаев, который стал финалистом программы «Битва экстрасенсов» предсказывает на этот год чреду тяжелых испытаний, которые будут связаны с коронавирусом. А именно, это коснётся вакцины, которая будет активно распространяться в текущем году. Из-за этого пострадают многие страны мира, в том числе и Россия. Если продолжать тему пандемии коронавируса, то Зираддин заявил, что она закончится к осени 2022 года.

Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России 4

Что касается международных отношений, согласно предсказаниям азербайджанского экстрасенса, в 2022 году многие страны столкнуться с конфликтами политических недругов. Политическая ситуация будет очень напряжённой, и будут возможны даже вооружённые конфликты. Так, Ближний Восток ближе к концу весны будет в огне.

Фото «Придётся затянуть пояса»: экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России 5

А политическая ситуация в России будет такой же напряжённой, как и в соседних странах, но основное количество проблем будет исходить изнутри. Внутренние конфликты выйдут за границы страны, поэтому правительству необходимо быть внимательнее и предусмотрительнее. Также Россию ждут природные катаклизмы, от которых пострадают много людей. Экономика будет ухудшаться, но не достигнет пика обострения ситуации.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что астролог Эбрагими Мехди дал прогноз богатства на 2022 год – резкий рост доходов ждёт три знака зодиака. Колдун Влад Кадони и ведьма Елена Голунова дали страшное предсказание на 2022, а также раскрыто страшное предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
магия
экстрасенсы
коронавирус
продовольствие
гадание
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