«Рыдал навзрыд»: пенсионер в Новосибирске 1,5 месяца искал пропавшую лайку Лайму

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

73-летний пенсионер с помощью неравнодушных новосибирцев отыскал пропавшую 1,5 месяца назад собаку, которая стала для него самым близким другом.

Пенсионер потерял собаку на улице Танковой, а нашёл её через полтора месяца в микрорайоне Родники. 73-летний житель Калининского района Виктор Егорович уверял, что готов искать питомицу всю свою оставшуюся жизнь.

Одинокий пожилой мужчина взял щенка лайки шесть лет назад, назвал Лаймой, очень привязался к собаке. Ради неё стал чаще бывать на даче в Первомайском районе. Изредка пенсионер приезжал в квартиру на улице Танковой, неизменно в сопровождении Лаймы. В один из таких приездов 18 декабря он отправился выгулять собаку, отпустил с поводка. В этот момент во двор внезапно въехала машина. Свет фар и визг тормозов испугали лайку, она бросилась наутёк. Виктор Егорович побежал за ней, но быстро потерял питомицу из виду.

Пенсионер искал собаку каждый день: обошёл все дома в округе, все дворы, заглянул под каждую машину. На помощь пришли соседи. Одна из них – женщина по имени Наталья – разместила пост о пропаже Лаймы в соцсетях. На призыв поделиться информацией отозвались десятки человек: кто-то присылал фото похожих собак, некоторые сами приезжали на место и пытались найти животное.

Почти полтора месяца отыскать Лайму не удавалось. Виктор Егорович всё это время находился в депрессии, соседи говорят, даже не отмечал Новый год. Каждый день в любую погоду пенсионер ходил искать собаку.

На днях позвонил молодой человек, сказал, что похожую собаку увидел на Родниках. Виктор Егорович сразу вызвал такси и поехал на место, парень обещал придержать животное. Лайма нашлась.

«Виктор Егорович долго ревел и обнимал её, а потом они вместе поехали домой», – рассказала Наталья.

Напомним, ранее в Советском районе Новосибирска догхантеры расставили капканы на бездомных собак.