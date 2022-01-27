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общество

Травников анонсировал новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Фото Травников анонсировал новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
Фото Травников анонсировал новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, как будут действовать власти в случае ухудшения эпидобстановки из-за коронавируса.

В ходе встречи с журналистами 27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскрыл план действий властей в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Набор ограничений и этапы, на которых их стоит вводить, выработались за четыре предыдущие волны, отметил глава региона.

Если рост заболеваемости продолжит расти, работодателям будет рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы. Прежде всего тех, кому более 60 лет, не вакцинированных, а также лиц с ослабленным иммунитетом, уточнил Травников.

Следующий возможный шаг — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях.

«Сегодня у нас допустима заполняемость до 70 процентов. Возможно, подойдём к планке в 50 процентов. Но я не вижу в этом смысла, так как есть контроль QR-кодов. Мера будет принята, если ситуация начнёт ухудшаться», — подчеркнул губернатор.

Далее могут быть наложены ограничения на организации, работающие в отдельных сферах, как это было с детскими развлекательными центрами, продолжил Травников. Им будут предложены компенсационные меры поддержки.

Напомним, что с 31 января в Новосибирской области вводится всеобщий карантин для школьников. Как пояснил Травников, это первый шаг в условиях ухудшения эпидситуации.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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