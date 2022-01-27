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общество

ЦГБ Бердска возглавила экс-замдиректора НИИТО Елена Тоцкая

Фото ЦГБ Бердска возглавила экс-замдиректора НИИТО Елена Тоцкая
Фото ЦГБ Бердска возглавила экс-замдиректора НИИТО Елена Тоцкая

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Должность главного врача центральной городской больницы (ЦГБ) Бердска вместо Аллы Дробинской заняла ранее работавшая заместителем директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Елена Тоцкая, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Центральную городскую больницу (ЦГБ) Бердска возглавила бывший заместитель директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Елена Тоцкая, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Нового главврача сотрудникам медучреждения 27 января представил первый замгубернатора Юрий Петухов.

Он отметил, что Тоцкая имеет большой опыт работы в первичном звене и сможет использовать его для развития системы здравоохранения Бердска.

Напомним, что ранее ЦГБ Бердска возглавляла Алла Дробинская, которая теперь назначена главврачом областного перинатального центра. По словам Петухова, за 2,5 года работы она успешно показала себя, выполнив ряд важных задач.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
здравоохранение
ЦГБ
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