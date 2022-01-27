В ЦГБ Бердска уволили главврача Аллу Дробинскую

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Место главного врача в центральной городской больнице Бердска займёт Елена Тоцкая.

В Бердске уволили главного врача Аллу Дробинскую, её место займёт Елена Тоцкая – ранее она была замдиректора по развитию НИИТО, а также возглавляла клиническую больницу № 16 в Новосибирске.

Информацию о новых назначениях сообщает издание «Бердск. Курьер. Среда». Известно, что Елена Тоцкая станет исполняющим обязанности главного врача Бердской ЦГБ. Бывший главный врач учреждения Алла Дробинская станет главой областного перинатального центра.

Однако на данный момент информацию официально не смогли подтвердить ни в пресс-службе ЦГБ Бердска, ни в региональном министерстве здравоохранения. В больнице заявили, что министр Константин Хальзов ответит на все вопросы на брифинге 27 января в 17:00. Возможно, на мероприятии также станет известна судьба заместителя главврача Рэма Волкова.

Напомним, недавно жители Бердска создали петицию об отставке главного врача городской больницы Аллы Дробинской и её заместителя Рэма Волкова. На сегодняшний день обращение собрало почти 50 тысяч подписей. Его автор потребовал провести проверки в медицинском учреждении.