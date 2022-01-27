В Красноярском крае выявили 702 случая коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Красноярском крае. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 702 новых случая COVID-19.

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировали 702 случая коронавируса, сообщил 27 января оперативный штаб. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 536 случаях.

Больше всего заболевших выявили в Красноярске. Там COVID-19 подтвердился у 193 человек, уточняет «Проспект Мира».

В Железногорске и Зеленогорске, данные от которых не попадают в краевую статистику, выявлено 73 и 166 новых случаев заражения соответственно.

Напомним, что рост заболеваемости зафиксирован и в Новосибирской области. 27 января оперативный штаб заявил, что за 24 часа было выявлено 344 новых случая.