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В Красноярском крае выявили 702 случая коронавируса за сутки

Фото В Красноярском крае выявили 702 случая коронавируса за сутки
Фото В Красноярском крае выявили 702 случая коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Красноярском крае. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 702 новых случая COVID-19.

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировали 702 случая коронавируса, сообщил 27 января оперативный штаб. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 536 случаях.

Больше всего заболевших выявили в Красноярске. Там COVID-19 подтвердился у 193 человек, уточняет «Проспект Мира».

В Железногорске и Зеленогорске, данные от которых не попадают в краевую статистику, выявлено 73 и 166 новых случаев заражения соответственно.

Напомним, что рост заболеваемости зафиксирован и в Новосибирской области. 27 января оперативный штаб заявил, что за 24 часа было выявлено 344 новых случая.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Красноярский край
Красноярск
коронавирус
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