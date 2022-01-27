В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли ещё 12 пенсионеров

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро 27 января в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 344 человека.

В Новосибирской области резко увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. Ранее новых случаев каждый день было в районе 250. Однако за минувшие сутки COVID-19 заболели ещё 344 человека. Об этом сообщает оперативный штаб 27 января.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 101 757 случаев COVID-19, из которых 11 657 – у несовершеннолетних детей.

Уровень выздоровления пока остаётся достаточно высоким. За сутки полностью поправились ещё 377 человек, всего выздоровевших пациентов – 73 542.

За минувшие сутки смерть от коронавируса подтвердили ещё у 12 пациентов пенсионного возраста. Среди них четыре мужчины в возрасте 71 года, 72 лет, 76 лет и 78 лет, а также восемь женщин 66 лет, 73 лет, 74 лет, 76 лет, 80 лет, 84 лет, 85 лет и 87 лет. Всего умерших с коронавирусом в регионе – 4 580 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 407 пациентов, в том числе 110 детей. В отделениях реанимации находится 261 человек. На ИВЛ – 49 пациентов», – сообщили в оперштабе.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 3 517 980.

Число обращений с симптомами ОРВИ в больницы за сутки: 8 978.

Напомним, 27 января прошла первая в 2022 году пресс-конференция губернатора Андрея Травникова. Он официально заявил, что в области началась пятая волна COVID-19. Кроме того, глава региона заявил о первых случаях пациентов с «омикроном» из-за резкого увеличения заболевших.