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Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова

Фото Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова
Фото Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области, Густаво Зырянов, пресс-служба группы «ВИС»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 января провёл первую в 2022 году пресс-конференцию. Глава региона объяснил, есть ли в регионе «омикрон», объявил о введении всеобщего карантина для школьников, а также прокомментировал информацию о задержке строительства четвёртого моста в Новосибирске и вопрос создания мусорного полигона в Раздольном. Читайте подробности на Сиб.фм.

27 января в Новосибирске состоялась первая в 2022 году пресс-конференция губернатора Андрея Травникова. Какие темы поднимались на встрече главы региона с представителями СМИ, читайте в этом материале.

«Омикронная» волна в Новосибирской области

Пресс-конференцию Травников начал с одной из самых актуальных тем — ситуации с коронавирусом. Губернатор заявил, что эпидемиологическая обстановка в регионе вызывает беспокойство.

«Конечно, беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По всем сигналам (и объективной статистике, и загрузке медучреждений) можно констатировать, что пятая волна стартовала», — сказал он.

Продолжая тему, Травников отметил, что пятая волна COVID-19 отличается от предыдущих. Особенности: распространение нового «омикрон»-штамма, одновременное активное присутствие «дельты», рост числа заражений среди детей и высокие темпы заболеваемости.

«Ранее мы отмечали, что все предыдущие волны шли с Запада на Восток и с задержками. Пятая волна, назовём её «омикронная», движется намного быстрее и практически теми же темпами, что в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах центральной части России», — пояснил глава региона.

Несмотря на это, официально зарегистрированных случаев заражения «омикроном» в Новосибирской области нет, в региональном управлении Роспотребнадзора такие данные не предоставляли. Однако специалисты не сомневаются, что новый вариант вируса уже циркулирует в области — об этом свидетельствует изменение клинической картины.

В целом в области готовы к росту заболеваемости. Часть коек для пациентов с COVID-19 остаётся свободной с конца четвёртой волны. При необходимости в течение от трёх до 10 дней будут открыты дополнительные места, отметил губернатор.

Всеобщий карантин для школьников

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 31 января в Новосибирской области вводится всеобщий карантин для школьников, заявил Травников. Оперативный штаб уже принял решение в отношении работы школ.

Форму карантина в министерстве образования и оперштабе доработают в течение дня, но известно, что для учащихся разных классов она будет отличаться.

Например, для младших школьников это с большой вероятностью будут двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы на одну-две недели уйдут на дистант.

Что касается 11-классников, они продолжат учиться очно, но вновь начнут проходить экспресс-тестирования на ковид.

Фото Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова 2

«В отношении сельских малокомплектных школ решение также примут в ближайшее время. Скорее всего, они будут переводиться на заочное обучение только в случае выявления очагов заболевания», — уточнил Травников.

Учреждения допобразования, например, музыкальные и художественные школы, закрывать на карантин не планируют.

Темпы вакцинации и коллективный иммунитет

Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области идёт хорошими темпами, но план по достижению коллективного иммунитета на конец января не достигнут. Выполнено порядка 85 %, иными словами, привиты чуть больше 60 % жителей, пояснил Травников.

«Снижение темпов вакцинации мы увидели в конце декабря 2021 года и в начале января. Сейчас они хорошие, в отдельные дни до 10 тысяч жителей приходят на прививки. Если сегодняшние темпы удастся сохранить, то в феврале мы выйдем на 100-процентное выполнение плана», — отметил глава региона.

Фото Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова 3

Сроки сдачи четвёртого моста

В ходе пресс-конференции Травников также прокомментировал информацию о задержке сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске. По его словам, никаких сдвигов нет. Об этом же заявляли в группе «ВИС», которая занимается строительством.

«Мы, правительство области, не допускали официальных переносов срока [сдачи моста] после выдачи поручения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Эти 284 дня совсем в другом месте и в другое время обсуждались», — заявил глава региона.

Травников напомнил, что в соответствии с поручением Хуснуллина в декабре 2022 года должно быть открыто рабочее движение на основном объекте комплекса — мостовом переходе через Обь. Все остальные объекты комплекса и ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год.

Губернатор также отметил, что на крупных стройках бывают разные периоды: иногда работа идёт с опережением, иногда — с отставанием. На срок сдачи объекта это, как правило, не влияет.

31 декабря готовность моста оценивалась в 43,5 %, целевого показателя концессионер действительно не достиг, подытожил Травников.

Фото Всеобщий карантин для школьников, «омикрон» в Новосибирске, четвёртый мост и мусорный полигон в Раздольном – главное с пресс-конференции Андрея Травникова 4

Мусорный полигон в Раздольном

Также Травников ответил на вопрос о мусорной концессии. Губернатор пояснил, что реализовывать её будут с учётом предложений рабочей группы депутатов Заксобрания 2018 года, в том числе в отношении земельного участка в Раздольном.

Полигон там строить нельзя, подчеркнул глава региона, добавив, что соответствующее изменение должно быть внесено в соглашение.

«Если изменения внести не получится, придётся выходить на новый конкурс и новую концессию», — заключил губернатор.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

четвертый мост
Новосибирская область
Травников
коронавирус
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