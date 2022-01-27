В Минспорта объяснили малое количество спортсменов от Новосибирской области на Олимпиаде в Пекине

Фото Сиб.фм
На зимнюю Олимпиаду в Пекин отправятся 3 новосибирских спортсмена, хотя заявлялись 11 человек. В региональном министерстве спорта объяснили почему.
На Олимпийские игры едут только те спортсмены, которые показали хорошие результаты на предварительных рейтинговых соревнованиях. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе министерства спорта Новосибирской области.
Изначально заявку на попадание в олимпийскую сборную России подавали 11 новосибирцев: биатлонисты Лейсан Бикташева, Евгения Буртасова, Анна Никулина, Даниил Серохвостов, сноубордисты Ксения Качалова, Даниил Дильман, Мария Васильцова, бобслеисты Михаил Мордасов и Денис Коротков, а также лыжники Андрей Собакарёв и Екатерина Мегедь.
«В заявку на участие в Олимпийских играх включаются все потенциальные кандидаты в сборную России – там идёт максимальное количество спортсменов от региона. Они участвуют в рейтинговых соревнованиях, набирают очки, и потом уже принимается решение, могут ли они попасть в олимпийскую сборную», – пояснили в Минспорта.
В результате по итогам соревнований в олимпийскую сборную были отобраны биатлонист Даниил Серохвостов, сноубордистка Мария Васильцова и бобслеист Михаил Мордасов.
Кроме того, на Олимпиаду в Пекин, помимо спортсменов-новосибирцев, также отправятся президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского совета в Новосибирской области Игорь Коротнев, судья по горнолыжному спорту Андрей Галайко, дизайнер трасс по сноуборд-кроссу Роман Алексеевский, тренеры Денис Лампартер и Антон Благовидов.
К решению об их отправке региональное Минспорта не имеет никакого отношения, отметили в пресс-службе.
Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля в 2022 году.
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