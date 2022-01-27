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В Новосибирск вернулись морозы до -27 градусов

Фото В Новосибирск вернулись морозы до -27 градусов
Фото В Новосибирск вернулись морозы до -27 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области до конца недели ожидаются морозы до -22...-27 градусов.

В четверг, 27 января, морозы и туманы накрыли Новосибирск. Холодная погода сохранится в городе до конца недели. Об этом свидетельствуют данные сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, сегодня в первой половине дня практически не будет осадков, в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха составит -19...-21 градус. В пригороде будет холоднее – до -22...-24 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, на дорогах гололедица.

В пятницу, 28 января, ночная температура воздуха составит -20...-22 градуса, в пригороде ожидается мороз до -25...-27 градусов. Днём ожидается потепление до -14...-16 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с, на дорогах гололедица.

В субботу, 29 января, ночью столбики термометров покажут -20...-22 градуса, в пригороде будет -25...-27 градусов. Днём потеплеет до -14...-16 градусов. Осадков также не ожидается, ветер юго-восточный 2-7 м/с, на дорогах гололедица.

Отметим, что днём 27 января в Новосибирске наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса AirVoice, он оценивается в 7-8 баллов из 10 возможных.

Напомним, что в Новосибирске морозы начались ещё в начале недели, тогда столбики термометров также показывали до -23 градусов. По прогнозам синоптиков, потепление можно ожидать только в конце января – начале февраля 2022 года.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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