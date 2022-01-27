В Новосибирске детскую больницу № 6 перепрофилируют в ковидный госпиталь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 февраля детская городская больница № 6 в Новосибирске начнёт работать как ковидный госпиталь.

В Новосибирске детскую городскую больницу № 6 перепрофилируют в ковидный госпиталь. Решение связано с увеличением случаев COVID-19 среди несовершеннолетних. Об этом на еженедельном брифинге заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Последнюю неделю мы видим всплеск заболеваемости ОРВИ, видим большое количество обращений с детьми. Соответственно, решаем вопрос увеличения коечного фонда по приёму детского населения. Поэтому, скорее всего, с 1 числа [февраля. – Прим. ред.] перепрофилируем под ковидный госпиталь детскую больницу № 6. Пока этого будет абсолютно достаточно», – отметил Хальзов.

По словам Хальзова, в Новосибирске готовились к всплеску заболеваемости среди детей. В связи с этим в регионе сначала провели тестирование на COVID-19 среди 11-классников, а также отработали вопрос перепрофилирования учреждений. В случае необходимости министерство также готово открыть ковидное отделение на базе детской городской больницы № 1.

Также министр ответил на вопрос журналистов о появлении «омикрона» в регионе. По словам Хальзова, официально новый штамм пока не обнаружили. Однако, отметил министр, увеличение случаев COVID-19 показывает, что он всё-таки есть.

Напомним, что в Новосибирской области с 31 января школы переводят на всеобщий карантин.