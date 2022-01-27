В Новосибирске коллеги обвинённого в убийстве пассажира таксиста заявили о самообороне водителя

Фото из социальной сети «ВКонтакте», СУ СК России по Новосибирской области

Близкие 41-летнего таксиста из Новосибирска Сергея С., который был арестован по обвинению в убийстве 27-летнего пассажира, заявили, что водитель защищал своё имущество.

Арестованный по обвинению в убийстве таксист расправился с агрессивным пассажиром в процессе самообороны, заявили друзья водителя журналисту Сиб.фм. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Трагедия произошла в ночь на 24 января. Сергей С. принял вызов на улице Одоевского, парень и девушка попросили отвезти их на улицу Твардовского. В процессе поездки маршрут был изменён: пассажиры попросили отвезти их на разъезд Иня. За дополнительную плату таксист согласился.

«В пути следования между водителем автомобиля (обвиняемым) и 27-летним пассажиром возник конфликт», – сообщают следователи.

По словам друзей таксиста, пассажиры отказались платить, парень два раза ударил водителя, тот вышел из-за руля и вытащил агрессора из салона, завязалась драка.

«В процессе этого водитель достал нож и ударил. Он мог бежать, но не убежал. Наверное, испугался, что они заберут его машину. Я его не оправдываю, но это была самооборона, он просто защищал своё имущество», – сообщила знакомая таксиста.

В результате 27-летний пассажир скончался. Его сестра заявила журналисту Сиб.фм, что версия о самообороне специально вбрасывается в СМИ, чтобы водитель мог избежать сурового наказания. Она отметила, что о сути конфликта ей не известно.

Напомним, ранее близкие и друзья арестованного таксиста назвали его «уравновешенным и спокойным парнем».