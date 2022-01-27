В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха до 30 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из-за грязного воздуха объявили режим «чёрного неба» на ближайшие три дня.

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение до 30 января из-за накопления вредных примесей в воздухе. Информацию об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«В период с 15 часов 27 января до 10 часов 30 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили синоптики.

Кроме того, в Новосибирске 27 января уровень загрязнённости воздуха оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Как сообщают на сайте CityAir, на улицу лучше не выходить. При этом повышенный уровень вредных примесей в воздухе фиксируется уже не первый день. В минувшие выходные он поднялся до критических 9 баллов.

Напомним, что в Новосибирск вернулись морозы до -27 градусов, они сохранятся практически до конца января. Каждую ночь столбики термометров будут падать до -24...-27 градусов, дневные температуры в среднем составят около -14...-16 градусов. Только в последние дни месяца может начаться резкое потепление.