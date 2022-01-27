Вице-мэр Терешкова пообещала сохранить гастродворик на улице Ленина в Новосибирске

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Представитель мэрии Новосибирска Анна Терешкова встретилась с представителями гастродворика на улице Ленина.

Вице-мэр Анна Терешкова провела встречу с представителями гастродворика на улице Ленина в Новосибирске. В социальных сетях чиновница сообщила, что она и её коллеги делают всё, чтобы ресторанный дворик был сохранён.

«Была жалоба, что территория, отданная под строительство, используется Центральной гостиницей под бизнес. По формальным признакам территория передаётся обратно городу. Но мы прекрасно понимаем, что дворик стал любим горожанами, и наша задача сохранить её и ту креативную атмосферу, которая была создана представителями малого бизнеса», – написала Терешкова на личной странице в Instagram.

Представитель мэрии также отметила, что постарается сделать всё, чтобы «этот прекрасный проект был сохранён». Кроме того, Терешкова обсудила с представителями гастродворика возможность создания аналогичных локаций в других частях Новосибирска.

Отметим, что ранее о ситуации с гастродвориком высказался и основатель сидрерии InCider, баров Rooks в Новосибирске и Шерегеше Игорь Каменев. На личной странице в Instagram он опубликовал открытое письмо к мэрии Новосибирска и другим причастным лицам. В нём Каменев попросил прийти к открытому диалогу о судьбе этой площадки. По его мнению, дворик – это отличное место для гостей на МЧМ-2023 и других мероприятиях.

Напомним, что в Новосибирске также планируют провести капитальный ремонт и благоустройство площади Маркса перед МЧМ-2023.