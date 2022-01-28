Более 700 нарушителей мер по COVID-19 поймали за неделю в Новосибирской области

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709 человек и 46 организаций нарушили противоэпидемические меры по COVID-19 в Новосибирской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.

За неделю в Новосибирской области провели почти 2 тысячи рейдов по выявлению нарушений мер по COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Инспекторы проверили 1827 объектов и зафиксировали 46 нарушений. Было составлено 22 административных протокола, из которых 21 направили в суд.

«Составлено 709 административных протоколов на физических лиц», — уточняется на сайте правительства.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка предупредил, что проверки продолжатся, особый контроль будет за соблюдением масочного режима.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 411 случаев заражения — рекордное количество с начала года.