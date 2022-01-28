Более 700 нарушителей мер по COVID-19 поймали за неделю в Новосибирской области

Фото pixabay.com
709 человек и 46 организаций нарушили противоэпидемические меры по COVID-19 в Новосибирской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
За неделю в Новосибирской области провели почти 2 тысячи рейдов по выявлению нарушений мер по COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инспекторы проверили 1827 объектов и зафиксировали 46 нарушений. Было составлено 22 административных протокола, из которых 21 направили в суд.
«Составлено 709 административных протоколов на физических лиц», — уточняется на сайте правительства.
Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка предупредил, что проверки продолжатся, особый контроль будет за соблюдением масочного режима.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 411 случаев заражения — рекордное количество с начала года.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают