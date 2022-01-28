В Новосибирской области выявили более 400 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 411 случаев COVID-19 — рекордное количество в 2022 году.

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа в регионе выявили 411 случаев заражения — рекордное количество с начала 2022 года.

Скончались за минувшие сутки 13 заболевших: четверо мужчин в возрасте от 55 до 83 лет и девять женщин, которым было от 51 года до 86 лет. Общее число умерших с подтверждённым ковидом достигло 4 593.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 2 477 жителей, в том числе 134 ребёнка, сообщает оперативный штаб.



В отделениях реанимации находятся 258 пациентов, из которых 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что днём ранее в сводке оперштаба за сутки было зафиксировано 344 случая коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось на 67. В связи с ухудшением эпидобстановки власти Новосибирской области объявили для школьников с 31 января всеобщий карантин.