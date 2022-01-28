Двухнедельные каникулы для первоклассников в Новосибирске с 31 января не отразятся на учебном графике

Фото Густаво Зырянова

Дополнительные 14-дневные каникулы, которые в Новосибирске с 31 января предлагается ввести для учащихся первых классов, не повлияют на учебный график, заявил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки учащихся первых классов новосибирских школ с 31 января рекомендовано отправить на двухнедельные каникулы.

Образовательные организации имеют право вводить их на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отметил замгубернатора Сергей Нелюбов. Внеплановый отдых не отразится на учебном графике.

«Мы рекомендуем общеобразовательным организациям воспользоваться правом объявить дополнительные каникулы. Это у нас закреплено в законодательстве», — сказал он на брифинге в областном правительстве 28 января.

Напомним, что каникулы вводятся только для первоклассников. Учащиеся 2-4 классов и выпускники будут продолжать ходить в школы. 5-10 классы перейдут на удалёнку.