Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Двухнедельные каникулы для первоклассников в Новосибирске с 31 января не отразятся на учебном графике

Фото Двухнедельные каникулы для первоклассников в Новосибирске с 31 января не отразятся на учебном графике
Фото Двухнедельные каникулы для первоклассников в Новосибирске с 31 января не отразятся на учебном графике

Фото Густаво Зырянова

Дополнительные 14-дневные каникулы, которые в Новосибирске с 31 января предлагается ввести для учащихся первых классов, не повлияют на учебный график, заявил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки учащихся первых классов новосибирских школ с 31 января рекомендовано отправить на двухнедельные каникулы.

Образовательные организации имеют право вводить их на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отметил замгубернатора Сергей Нелюбов. Внеплановый отдых не отразится на учебном графике.

«Мы рекомендуем общеобразовательным организациям воспользоваться правом объявить дополнительные каникулы. Это у нас закреплено в законодательстве», — сказал он на брифинге в областном правительстве 28 января.

Напомним, что каникулы вводятся только для первоклассников. Учащиеся 2-4 классов и выпускники будут продолжать ходить в школы. 5-10 классы перейдут на удалёнку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

каникулы
Новосибирская область
Новосибирск
школьники
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10597
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
7819
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7722
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6673
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6410
Новосибирцы с двумя детьми переехали в Турцию на самодельном доме на колёсах
6292
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
6062
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии