В Новосибирской области школьников отправили на дистанционное обучение до 14 февраля

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С 31 января в Новосибирске первоклассников отправили на двухнедельные каникулы из-за роста заболеваемости COVID-19.

В Новосибирской области объявили всеобщий школьный карантин с 31 января до 14 февраля. Как будет проходить обучение у школьников, объяснил заместитель губернатора Сергей Нелюбов во время онлайн-брифинга в правительстве 28 января.

Так, на карантин переходят ученики 5–10 классов, они будут учиться в дистанционном формате две недели. Ученики 2–4 классов продолжат работать в очном формате, однако классы могут перевести на карантин в случае обнаружения заболевших COVID-19 или ОРВИ. Также первоклассники могут уйти на дополнительные каникулы – решение принимается отдельно в каждой школе.

«Начальные классы действительно будут работать в очном формате, но есть уточнение. Первые классы не уходят на карантин, мы рекомендуем образовательным организациям воспользоваться правом объявить дополнительные каникулы – это закреплено в законе об образовании <...> 2–4 классы будут учиться в очном формате. Но все мероприятия, касающиеся мониторинга [заболеваемости], принятия решений, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, разведения потоков, отдельного расписания – это всё на чётком, понятном контроле», – объяснил задачи учреждений Нелюбов.

Также на брифинге замгубернатора сообщил, что остальные образовательные организации продолжают работать в прежнем режиме. В частности, детские сады, колледжи и вузы. Однако ситуация с заболеваемостью стоит на контроле. В случае выявления новых случаев COVID-19 учреждения также перейдут на карантин.

Напомним, ранее в штабе при Минобре прокомментировали переход учеников на дистанционное обучение.