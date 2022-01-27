«Дистант качества не добавляет»: в штабе при Минобре отреагировали на всеобщий карантин в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко прокомментировала переход на дистанционное обучение в школах из-за вспышки коронавируса.

27 января губернатор Андрей Травников заявил о всеобщем переходе школ на карантин из-за роста заболеваемости в Новосибирской области. С 31 января ученики переходят на дистанционное обучение. Руководитель штаба при Минобре Оксана Василенко рассказала Сиб.фм, как это повлияет на качество обучения.

По словам Оксаны Василенко, переход на дистанционное обучение – это вынужденная мера на фоне роста заболеваемости. Кроме того, она отметила, что каждый день в штабе фиксируют новые случаи заражения.

«Безусловно, дистант окажет сильное влияние на качество обучения: сбой режима для детей, организационные нагрузки и технические вопросы для школ. У кого-то, наоборот, качество растёт, но общая тенденция показывает, что дистант счастья и качества не добавляет», – отмечает Василенко.

В связи с этим будет уделено особое внимание качеству дистанционного формата в школах. По словам Оксаны Василенко, штаб готов оказывать выездную поддержку для учителей при необходимости.

Напомним, объявление о переходе на дистант сделал губернатор Андрей Травников на первой в 2022 году пресс-конференции. Дети на новость отреагировали положительно, а родители морально готовятся столкнуться с большой нагрузкой: объяснять детям темы вместо учителей и по-новому выстраивать свой быт.