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В школах Новосибирской области вводится всеобщий карантин с 31 января

Фото В школах Новосибирской области вводится всеобщий карантин с 31 января
Фото В школах Новосибирской области вводится всеобщий карантин с 31 января

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Андрей Травников объявил всеобщий карантин из-за COVID-19 в школах Новосибирской области с 31 января.

Школьники Новосибирской области переходят на удалёнку с 31 января 2022 года. Решение о всеобщем карантине для учащихся власти региона приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции заявил губернатор Андрей Травников.

«Принципиально принято решение о введении всеобщего школьного карантина с понедельника, 31 января. Точные параметры этого решения ещё обсуждаются, но данный момент мы ведём речь о двухнедельных каникулах для младшеклассников и дистанте для учащихся средних классов», – сказал Травников.

Ученики 11-х классов, по словам губернатора, продолжат обучаться в обычном формате.

Травников подчеркнул, что окончательные сроки школьного карантина пока не определены. Предварительно он продлится от одной до двух недель в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Власти Новосибирской области официально заявили о начале пятой волны COVID-19 в субъекте – рост заболеваемости вызван в том числе распространением нового штамма «омикрон». Несмотря на то что Роспотребнадзор официально не выявил случаев заражения «омикроном», у вирусологов нет сомнений, что штамм давно циркулирует в области.

По словам губернатора, введение всеобщего карантина для школьников – одна из мер для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Однако Травников не исключил ужесточение ковидных ограничений. Речь идёт о снижении разрешённой заполняемости залов при проведении культурных и спортивных мероприятий, а также частичном ограничении деятельности ряда отраслей.

Напомним, 27 января губернатор Травников заявил, что Новосибирская область не достигла целевых показателей по вакцинации от коронавируса в январе 2022 года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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