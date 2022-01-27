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Новосибирская область не выполнила план по вакцинации от COVID-19 в январе

Фото Новосибирская область не выполнила план по вакцинации от COVID-19 в январе
Фото Новосибирская область не выполнила план по вакцинации от COVID-19 в январе

Фото Густаво Зырянова

По данным на 27 января, в Новосибирской области от коронавируса привиты порядка 60 % жителей при плановом показателе 85 %.

Новосибирская область не достигла планового показателя по вакцинации населения от коронавируса, который составляет 85 %. На сегодня в регионе привиты чуть более 60 % жителей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в ходе пресс-конференции 27 января.

«План достижения коллективного иммунитета составляет 85 процентов. У нас на сегодня привиты чуть более 60 процентов», – сказал Травников.

Губернатор пояснил, что снижение темпов вакцинации в регионе произошло в декабре 2020 года и во время январских каникул. Однако сейчас количество желающих сделать прививку от коронавируса снова нарастает. Ежедневно в регионе вакцинируются порядка 10 тысяч человек.

«Если эти темпы вакцинации будут сохранены, то к февралю мы выйдем на выполнение плана», – подчеркнул Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в регионе вводится всеобщий школьный карантин: младшеклассников отправляют на двухнедельные каникулы, средние классы будут учиться в удалённом режиме.

Напомним, в ходе пресс-конференции 27 января губернатор Андрей Травников перечислил особенности пятой волны коронавируса в регионе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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