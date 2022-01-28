Если скорая не едет: названы три эффективных лекарства при «омикроне»

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Зарубежные учёные выявили 8 противовирусных препаратов, которые эффективны при «омикроне». Минздрав РФ тем временем выпустил памятку о действиях в случае лёгкого течения COVID-19. В ней рекомендуются лекарства, применяемые при обычной ОРВИ.

Минздрав России выпустил 26 января 2022 года памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения новой коронавирусной инфекции. Полный текст памятки читайте на сайте Минздрава РФ.

Памятка рекомендует в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19, но при лёгком течении заболевания просто оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции, и проверять температуру (это не относится к людям из группы риска, пожилым и с хроническими заболеваниями).

В памятке перечислены лекарственные препараты, которые можно применять в таком случае.

«Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон альфа),

беременным только по назначению врача», – сказано в памятке. Не возбраняется применять растворы для полоскания горла, таблетки для рассасывания, спреи.

Витамины С и D. Жаропонижающие препараты при повышении температуры до 38° С и выше.

Тем временем европейские вирусологи назвали восемь противовирусных препаратов, которые эффективны для лечения «омикрона». Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин, такой список приводит РИА Новости. Эти препараты работали и при лечении прошлых штаммов коронавируса.

Изменение схем лечения COVID-19 при «омикроне» не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, сообщил новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Минздрав РФ в своей памятке предупреждает об опасности самолечения.

Названы также и симптомы, при которых надо быстро вызвать скорую помощь.

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95 % и/или учащение дыхания, боль за грудиной, то необходимо вызывать скорую помощь.

Напомним, что такое сатурация – читайте в материале Сиб.фм.