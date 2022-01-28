Низкая сатурация: врач назвала опасные симптомы «омикрона» у детей и взрослых

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Минздрав РФ рекомендует россиянам, не относящимся к группе риска, в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 оставаться дома, оформить больничный лист по телефону и соблюдать самоизоляцию. Тревожными симптомами, когда надо вызывать скорую помощь, в памятке Минздрава названы: высокая температура и низкая сатурация.

В связи с высоким уровнем заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» и зачастую лёгким течением болезни Минздрав России выпустил 26 января 2022 года памятку для граждан о «действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения новой коронавирусной инфекции». Полный текст памятки читайте на сайте Минздрава РФ.

Смысл памятки: в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19 но при лёгком течении заболевания надо просто оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции (это не относится к людям из группы риска, пожилым и с хроническими заболеваниями).

Листок нетрудоспособности можно открыть дистанционно, обратившись в поликлинику по телефону. Ковид, вызванный «омикроном», у вакцинированных и переболевших протекает как обычное ОРВИ. В памятки указано, какие лекарства стоит принимать, и рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Но указаны и опасные симптомы, при которых надо быстро вызвать скорую помощь.

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95 % и/или учащение дыхания, боль за грудиной, то необходимо вызывать скорую помощь. В памятке сказано:

«При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день

(нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96 процентов)».

Сатурация – это показатель насыщения крови кислородом. Нормальные значения сатурации – от 94-96 %, может доходить до 99-100 %. Состояние сатурации крови ниже (когда в ней недостаточно кислорода) называется гипоксией.

Самыми серьёзными признаками «омикрон»-штамма у детей следует считать дыхательную и сердечную недостаточность, цитирует педиатра Анну Левадную РИА «Новости».

«Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника», – объяснила она. По словам врача, грудные младенцы могут отказываться от еды, а дети постарше нередко жалуются на боль в груди, сдавливание грудной клетки.

Российские и зарубежные медики ранее сообщали о других опасных симптомах «омикрон»-штамма. Нередко заболевание начинается с поражения глаз конъюнктивитом.

«Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», – предупреждал гендиректор научного центра «ДНКОМ» Андрей Исаев. А зарубежные медики опасаются влияния «омикрона» на мозг человека. У пациентов в США наблюдался «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.