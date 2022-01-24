«Глаза – ворота для «омикрона»: генетик Исаев рассказал, как заражает человека новый штамм коронавируса

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Поражение глаз является одним из новых признаков COVID-19, предупреждают российские и зарубежные медики. У многих заражённых «омикрон»-штаммом заболевание начиналось с конъюнктивита. У некоторых пациентов отмечается вялое и нечёткое мышление – «мозговой туман». Врачи опасаются, что «омикрон» поражает мозг.

«Есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза»,

– рассказал ТАСС генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Ранее о способности «омикрона» вызывать поражение глаз сообщали и британские врачи. Конъюнктивит может проявляться даже при бессимптомном течении COVID-19.

Роспотребнадзор тоже опубликовал перечень симптомов «омикрона».

«Симптомы больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – сказано на официальном сайте ведомства.

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения».

А зарубежные медики опасаются влияния «омикрона» на мозг человека. У пациентов в США наблюдался «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление. К счастью, врачи уверены, что привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но заболевание у них протекает как сезонная респираторная инфекция.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.