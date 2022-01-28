Инфекционист рассказала о первых симптомах «омикрона» у детей

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Врач-инфекционист объяснила, как протекает заражение «омикрон»-штаммом у детей.

Учёные обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 среди детей. Из-за волны «омикрон»-штамма у несовершеннолетних пациентов изменилась симптоматика. Теперь на первый план выходят признаки ОРВИ, об этом в интервью с журналистами Online47 рассказала доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей СПбГПМУ Светлана Баннова.

«Наблюдается повышение температуры тела, катаральный синдром, заложенность носа, покашливание, небольшая гиперемия, то есть покраснение задних стенок глотки, нёбных дужек. Это из основных симптомов», – отметила инфекционист.

Специалист рассказала, что главная задача на сегодня – в короткий период привить от коронавируса как можно больше подростков. Но, по словам Банновой, многие среди родителей отказываются от вакцинации, часто даже игнорируя национальный календарь прививок для профилактики.

Баннова объяснила, что любая вакцинация нужна для поддержания уровня антител, которые защитят организм и не дадут болезни проявиться в тяжёлом течении. Эксперт уверена, что людям ещё много времени потребуется, чтобы «присмотреться» к вакцинации, однако сделать прививку нужно обязательно и детям, и взрослым.

Напомним, что в Новосибирской области за несколько дней более чем в 10 раз увеличилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ среди школьников. Количество заболевших среди несовершеннолетних в регионе достигло 7,5 тысяч.