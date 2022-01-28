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общество

В Новосибирской области 7,5 тысяч детей заболели COVID-19 и ОРВИ

Фото В Новосибирской области 7,5 тысяч детей заболели COVID-19 и ОРВИ
Фото В Новосибирской области 7,5 тысяч детей заболели COVID-19 и ОРВИ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 23 января в Новосибирской области более чем в 10 раз увеличилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ среди школьников.

По данным на 27 января, в Новосибирской области коронавирусом и ОРВИ заболели 7,5 тысяч школьников. Несколько дней назад количество заболевших учеников составляло 640 человек. Об этом на брифинге правительства сообщил замгубернатора Сергей Нелюбов.

Как уточнил Нелюбов, среди заболевших у 12 % детей обнаружили COVID-19, в оставшихся 88 % случаев – ОРВИ.

«Если говорить по структуре заболевших школьников по возрастным группам, то порядка 62 процентов это дети 5–10 классов, порядка 31 процента – 1–4 классы и 7 процентов – 11-классники», – отметил замгубернатора.

Также сегодня на карантин закрыто 2 079 классов, 23 января их было всего 340. Частично закрыто 279 образовательных организаций.

Чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости, оперативный штаб и соответствующие организации приняли решение о переходе на всеобщий школьный карантин. До 14 февраля учеников отправили на дистанционное обучение, первоклассников – на дополнительные каникулы, а часть классов продолжают учиться в очном формате.

Напомним, на брифинге министр образования Сергей Федорчук заявил, что в Новосибирске школьников на карантине обеспечат сухпайком.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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