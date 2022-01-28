Историю найденной в коробке под Новосибирском новорожденной показали в «Прямом эфире» Малахова

Фото: стоп-кадры ток-шоу «Прямой эфир» с телеканала «Россия-1»

История новорождённой девочки, найденной в Рождество в коробке на обочине дороги под Новосибирском, стала темой нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

28 января на телеканале «Россия-1» вышел выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвящённый истории новорождённой девочки, найденной в Рождество в картонной коробке под Новосибирском.

Главной героиней программы стала Анна Литвинова, мать мальчика Рената, нашедшего на обочине трассы маленькую девочку.

В студии женщина рассказала, как они с мужем быстро сорвались после звонка сына, чтобы на автомобиле доставить ребёнка медикам. По её словам, пол на трассе они даже не проверяли, а лишь закутали пролежавшего на морозе младенца в одеяло. О том, что в коробке была девочка, узнали уже от врачей.

Мать троих сыновей Литвинова призналась, что мечтала о собственной дочери.

«Когда была третья беременность, нам до шести месяцев говорили, что будет девочка, а потом в итоге родился третий сын, третий богатырь. Мечты [о девочке] были», — поделилась женщина.

Из-за этого после истории с новорождённой многие местные жители подумали, что женщина и её сын всё подстроили.

Литвинова также рассказала, что они с супругом хотели бы стать крёстными родителями девочки, так как новая семья у неё уже появилась.

Как именно девочка оказалась на обочине, не известно до сих пор. Существуют разные версии.

По одной из них, коробку спешно выбросили из автомобиля. По другой — её спокойно принесла биологическая мать.

Судя по тому, что в месте с ребёнком в коробке находилась бутылочка с тёплой смесью, был расчёт, что девочку быстро найдут.

Журналист и телеведущий Антон Демидов, который занялся нашумевшей историей, отметил, что место, где стояла коробка, имеет крайне низкую проходимость. Это поворот на трассе, где нет никакой пешеходной зоны. Те, кто оставил ребёнка, были уверены, что его найдут, считает мужчина.

Тот факт, что коробку заметили, Демидов назвал рождественским чудом, поскольку это была небольшая коробка из-под яиц.

«Если на неё посмотришь со стороны, то не подумаешь, что там вообще находится живое существо. То, что её заметили парни на трассе, — настоящее чудо, потому что это практически невозможно», — сказал он.

На сегодняшний день жизни и здоровью новорождённой ничто не угрожает. Начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района Инна Оранова ранее заявляла, что состояние у неё удовлетворительное, а перспективы прекрасные. Напомним, девочке уже дали имя.