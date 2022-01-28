Ivi поделился новыми фактами о вселенной Гарри Поттера

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Вселенная Гарри Поттера продолжает жить своей жизнью, а фанаты с нетерпением ждут выхода нового сериала. Слухи о нем ходят разные – говорят даже, что белых актеров в нем не будет вообще. Но о том, каким станет новый сериал, пока можно только догадываться, а полюбившиеся фильмы можно пересматривать здесь и сейчас, тем более, что с ними связано немало интересного.

Причуды актеров

Во время съемок фильма не все актеры вели себя адекватно – причем в ряде случаев это объяснялось их юным возрастом. Например, Том Фелтон, воплотивший образ Драко Малфоя, регулярно воровал сладости в буфете. Чтобы пресечь это, мальчику зашили карманы.

Но если поведение Фелтона еще можно объяснить его возрастом, то Ричард Харрис – человек взрослый, но это не помешало ему угрожать убийством Кристоферу Коламбусу, требуя роль Дамблдора. Высказывание актера было столь сильным, что режиссер даже не решился дословно повторить его публично.

Впрочем, к неадекватному поведению были склонны не только актеры. В контракт режиссера Альфонсо Куарона даже пришлось внести отдельным пунктом запрет на ругательства в присутствии несовершеннолетних.

Чем примечателен «Узник Азкабана»

Фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» занимает особое место в серии, в некотором отношении он стал последним: следующие фильмы уже не выпускались на VHS и в последний раз в серии прозвучала партитура, созданная Джоном Уильямсом. Фильм примечателен еще и наличием «русского следа»: татуировки Сириуса Блэка позаимствованы у представителей российского криминального мира, где такие наколки носят люди, к которым следует относиться со страхом и уважением.

Необычные сувениры

По окончании каждого фильма многие актеры брали себе на память что-нибудь из реквизита. Так, Дэниэл Рэдклифф позаимствовал очки своего героя в первом фильме, так и в последнем. Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, присвоила маховик времени и волшебную палочку, а Руперт Гринт позаимствовал номер дома на Тисовой аллее. Неудачей закончилась попытка Гринта присвоить Золотое яйцо, фигурирующее в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня»: его действия были замечены и «сувенир» пришлось вернуть.

Национальная принадлежность актеров

Джоан Роулинг выдвинула требование: все роли в фильме должны исполнять британцы. В результате заглавная роль досталась Дэниелу Рэдклиффу: игра Лиама Эйкена на пробах была оценена выше, но он был американцем. Исключение было сделано лишь для двух американцев – Верна Тройера, воплотившего образ гоблина, и для дочери режиссера Коламбуса, она сыграла одну из учениц Хогвартса.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.