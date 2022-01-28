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Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022

Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022
Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Провидица Ванга дала предсказание о том, что 2022 год будет тяжёлым, так как в каждом месяце нового года будет по пять двоек. Самой настораживающей датой станет 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Ученые расшифровали еще одно предсказание известной болгарской ясновидящей Ванги. Согласно пророчеству, в новом году учёные найдут новый вирус в Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – сказано в предсказании.

Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022 2

Помимо тяжёлого заболевания, Ванга нарекала человечеству и другие беды.

Она говорила о том, что в текущем году множество людей будут мучаться от жажды. Провидица предсказала нехватку питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022 3

С точки зрения нумерологии год обещает быть тяжёлым, ведь в каждом его месяце будет по пять двоек. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Также провидица Ванга говорила о том, что в новом году лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022 4

По пророчеству ясновидящей, все те, кто отвернулся от России, должны вернутся в новом обличье. Помимо этого, ясновидящая утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Фото Когда сойдутся шесть двоек: опубликовано пророчество ясновидящей Ванги о зеркальной дате 22.02.2022 5

Стоит сказать, что большинство предсказаний провидицы сбылись. Например, Ванга предсказывала такие события как распад СССР, теракт 11 сентября и Чернобыльскую катастрофу.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России. Астролог Эбрагими Мехди дал прогноз богатства на 2022 год – резкий рост доходов ждёт три знака зодиака, а также колдун Влад Кадони и ведьма Елена Голунова дали страшное предсказание на 2022.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
магия
экстрасенсы
Ванга
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