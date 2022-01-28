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Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года

Фото Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года
Фото Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года

Pixabay.com

Россияне получат выплаты от соцзащиты до конца текущей рабочей недели.

Части россиян 28-29 января 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 1000 рублей. Об этом сообщили СМИ.

Россияне получат дополнительную выплату от соцзащиты 28-29 января. Деньги должны были поступить на счета граждан еще после новогодних праздников, однако многие получили выплаты без учета индексации.

Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет. В 2022 году в России вырос размер прожиточного минимума, следовательно, увеличился и размер выплаты на детей. Однако в середине месяца родители получили деньги без учета индексации. До конца текущей рабочей недели органы соцзащиты перечислят россиянам доплату на банковские карты, на которые пришла основная сумма выплаты.

В 2022 году детский прожиточный минимум вырос на 5,6 %, следовательно, на каждого ребенка будут платить на 500 рублей больше. Семье с двумя детьми придет доплата в размере 1000 рублей, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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