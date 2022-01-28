Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года

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Россияне получат выплаты от соцзащиты до конца текущей рабочей недели.

Части россиян 28-29 января 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 1000 рублей. Об этом сообщили СМИ.

Россияне получат дополнительную выплату от соцзащиты 28-29 января. Деньги должны были поступить на счета граждан еще после новогодних праздников, однако многие получили выплаты без учета индексации.

Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет. В 2022 году в России вырос размер прожиточного минимума, следовательно, увеличился и размер выплаты на детей. Однако в середине месяца родители получили деньги без учета индексации. До конца текущей рабочей недели органы соцзащиты перечислят россиянам доплату на банковские карты, на которые пришла основная сумма выплаты.

В 2022 году детский прожиточный минимум вырос на 5,6 %, следовательно, на каждого ребенка будут платить на 500 рублей больше. Семье с двумя детьми придет доплата в размере 1000 рублей, сообщает Primpress.